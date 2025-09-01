Sabato mattina, “Virgilio in città, Mantova-Pietole”

Mantova – Il secondo appuntamento della rassegna “Mantova, Città d’acqua, sapori e poesia, sulle tracce di Virgilio” si svolgerà sabato 6 settembre con l’evento dal titolo “Virgilio in città, Mantova-Pietole”, con ritrovo al mattino alle 9 presso il Museo Virgilio in piazza Erbe.

La giornata prevede “ingresso e visita guidata al Museo Virgilio, otto sale, otto momenti alla scoperta della vita e della scrittura del poeta – spiega una nota –, della sua sensibilità e delle sue idee, della sua epoca e anche della nostra. Un museo interattivo, nell’importante Palazzo del Podestà. A seguire, partenza dal Lago di Mezzo, navigazione dei laghi di Mantova e dell’oasi protetta. La guida sulla nave illustrerà gli aspetti artistici e storici. Si entra nella ‘Vallazza’, nell’oasi del Mincio. È il paesaggio naturalistico – continua –, dove si è avvolti dalle castagne d’acqua e le ninfee. Qui gli aironi si levano in volo, i cigni sfilano. È uno tra i più interessanti ambienti umidi, ora tutelato dal WWF per permettere un’equilibrata convivenza tra uomo e la natura. Nel risalire verso la Riserva Naturale, si incontrano sul percorso le sgarze ciuffetto, le garzette, gli aironi rossi e qualche castorino di fiume. Arrivo a Pietole e sbarco preso l’Arci Amici della Vallazza, tempo libero per la visita alle terre di Virgilio e al Forte, con il relativo Museo. Infine, ritorno a Mantova”. Le iscrizioni sono aperte dal 27 agosto.

Le altre iniziative il 13 e il 27 settembre e il 15 ottobre.

Gli appuntamenti sono gratuiti fino al raggiungimento del numero massimo consentito. Prenotazione obbligatoria a partire da dieci giorni prima dell’evento. Info e prenotazioni all’Infopoint inLombardia in piazza Andrea Mantegna 6, tel. 0376 432432 – 351 147 2959, e-mail info@turismo.mantova.it.

Per consultare il programma: www.comune.mantova.it (Mantova da Vivere).