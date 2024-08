Collegamento all’acquedotto, lavori in partenza a Breda

SABBIONETA Proseguono i lavori per portare l’acquedotto a servire l’intero Comune di Sabbioneta. A differenza degli altri cantieri, molto più prolungati nel tempo, quello che si aprirà il 26 agosto nella frazione di Breda Cisoni avrà una durata molto più ridotta. La ditta ICG di Buscoldo, che sta eseguendo i lavori per conto della società Ente Gestore Acqua, ha infatti chiesto l’interdizione al traffico veicolare solo fino al 6 settembre per via IV Novembre, nel tratto compreso fra l’imbocco del percorso naturalistico degli Arginelli per ulteriori 100 metri in direzione via Civetta e via Campetti. Il passaggio sarà interdetto dalle 7 del mattino fino alle 18.30, con la sola esclusione per i residenti. Il cantiere segue quello in zona Commessaggio Inferiore, già concluso, e quello in via Ronchi sempre a Breda Cisoni, che è rimasto aperto sino a fine luglio. La frazione è già stata interessata da altri lavori presso via Motta, per una durata di tre mesi. Due anni fa invece, all’inizio del 2022, è partita la campagna di allacciamento per le prime zone in cui è stata posata l’adduttrice idrica, ma occorrerà ancora parecchio tempo prima che la struttura possa servire l’intero territorio comunale. L’acquedotto sarà gestito da Tea Acque, con cui il Comune è in costante contatto. Per qualsiasi informazione, relativamente le modalità di allacciamento è possibile contattare o il Comune o Tea Acque.