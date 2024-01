Pallavolo serie D f – Trazzi: “Porto, meglio pensare al derby”

Porto M. Sabato sera è arrivata un’altra sconfitta per l’Euromontaggi Group in casa con il Cava&Sesto Cavatigozzi. Le cremonesi si sono imposte per 3-0, lasciando ancora a quota 0 la squadra del presidente Stefano Trazzi, attesa sabato prossimo dal derby sul terreno della Nardi Volta.

«La squadra nei primi due set ha retto il campo e ha tenuto testa alle più quotate avversarie – spiega il massimo dirigente del Porto – Un po’ meno bene è andata l’ultima frazione. Sappiamo che affrontando il torneo con una formazione di giovanissime si paga dazio e ci sono delle difficoltà, ma ritengo che pian piano il gruppo stia crescendo, e allo stesso tempo riesca a tenere meglio il campo». In una stagione preziosa per fare esperienza, tra le partite da cui si possono trarre spunti e insegnamenti maggiori vi sono probabilmente i derby, le sfide più sentite da tutti, club e atlete. «Ora testa al match con il Volta – chiude Trazzi – Anche in serie D c’è campanilismo e rivalità sportiva tra le due squadre. Noi cercheremo di fare del nostro meglio per rendere vita dura e creare problemi alle avversarie».