Solferino, palestra a nuovo entro l’inizio della scuola

SOLFERINO – Una palestra scolastica non nuova di zecca, ma comunque rinnovata in modo molto profonda. Sarà pronta, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, nel giro di un paio di settimane, ovvero prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020-2021.

I lavori sono iniziati alcune settimane fa e dunque si stanno per concludere. Si tratta di interventi piuttosto approfonditi che stanno interessando servizi igienici, impiantistica e soprattutto la pavimentazione della struttura sportiva. Questo ultimo aspetto, in particolare, riveste una certa importanza dal momento che una pavimentazione nuova e moderna all’interno di una palestra può evitare cadute e incidenti più o meno seri.

Si tratta quindi di un intervento importante per tutta la comunità scolastica solferinese che il Comune ha deciso di realizzare dal momento che la struttura, in uso da molti anni, necessitava in modo piuttosto urgente di interventi di riqualificazione e ripristino.

Soddisfatto il sindaco Germano Bignotti: «Siamo convinti che questo intervento possa portare parecchi benefici a tutti gli alunni delle nostre scuole anche per gli anni a venire e per questo motivo siamo soddisfatti dell’intervento realizzato».

Nel frattempo, sempre tema scuole, sono ancora aperte le iscrizioni all’asilo nido gestito dalla cooperativa Tangram. Il servizio quest’anno per la prima volta apre i battenti a Solferino. Per le rette, oltre alla misura regionale Nidi gratis, sono previsti aiuti anche da parte del Comune.