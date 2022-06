Con l’auto capovolta nel canale: una 29enne rianimata sul posto

RODIGO Ha perso il controllo della sua auto che è finita capovolta in un fossato pieno d’acqua. Quando è stata estratta dall’abitacolo la 29enne che era al volante era in arresto cardiaco. Rianimata sul posto è stata portata in ospedale in codice rosso, quello di massima gravità. E’ successo poco dopo le otto di questa mattina a Rodigo in strada Francesca Ovest. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto la situazione sembrava senza speranza: l’auto, una Fiat Panda, era capovolta in acqua con l’abitacolo era sommerso. I vigili del fuoco hanno rotto un finestrino e quindi aperto una delle portiere usando un divaricatore, e una volta raggiunta la 29enne hanno tagliato la cintura di sicurezza per estrarla e consegnarla al personale del 118. Da quanto è stato riferito da Areu Lombardia la 29enne è stata estratta dall’acqua con trauma al bacino e in arresto cardio circolatorio. Il personale medico ha quindi effettuato sul posto le manovre di rianimazione “con ripresa del circolo spontaneo della paziente”. La donna è stata quindi trasportata al Poma in prognosi riservata. In seguito sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di legge.