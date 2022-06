Volley Serie B1 maschile – Gabbiano, poche chance di ripescaggio

MANTOVA Sono ridotte al lumicino le possibilità che il Gabbiano Top Team possa essere ripescato in Serie A3. La società ha presentato ufficiale richiesta, ma l’organico del torneo sembra essere al completo. «Dalla Lega – spiega il presidente Paolo Fattori – ci hanno fatto sapere che tutte le squadre aventi diritto si sono iscritte. Adesso spetterà all’apposita commissione verificare se tutte le documentazioni sono in regola, ma stando così le cose, abbiamo poche possibilità di salire in A3». La società virgiliana ha confermato in panchina coach Simone Serafini e, dovesse mancare l’assalto a tavolino, proverà a salire sul campo, missione che nelle ultime due stagioni è fallita all’ultima gara dei play off.