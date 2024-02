MALCISI RECUPERI, raccolta e smaltimento rifiuti industriali speciali non pericolosi

Operativa da quasi 40 anni, ha una sede di circa 10mila metri quadri a Redondesco: con autocarri e impianti si occupa di rifiuti speciali non pericolosi come vetro, carta, plastica, legname e quant’altro

REDONDESCO – La ditta Malcisi Recuperi S.r.l. nasce nel 1985 a Mosio di Acquanegra sul Chiese e si occupa di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi come carta, ferro, metalli, pneumatici, legno, plastica e altro in tutto il nord Italia. La ditta si trova con la propria sede operativa a Redondesco su una superficie di circa 10mila metri quadrati e dispone di macchinari e automezzi per far fronte a qualunque tipo di esigenza da parte dei clienti.

L’azienda dispone delle autorizzazioni per stoccaggio, trasporto categoria 1, trasporto categoria 4 e intermediazione.

Malcisi Recuperi S.r.l. offre vari servizi: recupero e smaltimento di carta e cartoni da macero, servizio di containers e press-containers o compattatori, triturazione di archivi e tabulati, vendita di carta, cartone e plastica recuperata, smaltimento di materiali ferrosi e non ferrosi, smaltimento di plastica di qualsiasi tipo, macinazione plastica, smaltimento pneumatici, smaltimento legnami, smaltimento metalli, smaltimento vetro, automezzi con gru e scarrabili.

L’azienda di Redondesco inoltre dispone di macchinari e attrezzature all’avanguardia per soddisfare qualsiasi richiesta: gru, muletti, mulino per triturazione, mulino per la plastica, containers, containers con gru, press-containers.

Vari anche i mezzi di trasporto in dotazione all’azienda di smaltimento e trattamento rifiuti: autocarro da 26 tonnellate, autocarro da 10 tonnellate, cassoni di 6,20 metri di lunghezza, 2,50 metri di larghezza e 2,55 metri di altezza, cassoni di 3,90 metri di lunghezza, 2,30 metri di larghezza e 1,70 metri di altezza. Le certificazioni di cui la Malcisi Recuperi S.r.l. dispone: UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN ISO 14001: 2015.