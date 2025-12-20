Continua a commettere reati anche se è ai domiciliari: 26enne marocchino trasferito in carcere

OSTIGLIA I Carabinieri della Stazione di Ostiglia, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 26enne marocchino, domiciliato ad Ostiglia. La misura scaturisce a seguito delle plurime violazioni commesse dal soggetto, detenuto agli arresti domiciliari in Ostiglia. poiché condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso in Ostiglia nel 2024. Per tale motivo il Tribunale di Mantova ha disposto l’aggravamento della misura a carico del soggetto, sostituendo quella degli arresti domiciliari con quella più afflittiva della carcerazione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.