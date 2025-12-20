Natale sicuro. Controlli a tappeto dei carabinieri: arresti e denunce

MANTOVA Nella serata di ieri, venerdì 19 dicembre, nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, Roberto Bolognesi, i Carabinieri della Compagnia di Mantova hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane ed al contrasto di ogni forma di illegalità, al fine di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Il servizio in questione è stato eseguito con particolare attenzione nel centro storico di Mantova, grazia alla presenza di due squadre della C.I.O. inquadrate nel 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Mantova. La C.I.O. è la Compagnia di Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri. E’ un reparto caratterizzato da spiccato dinamismo e versatilità operativa, il cui dispiegamento consente di attuare servizi straordinari del territorio a supporto dei reparti dell’Organizzazione Territoriale, al fine di potenziare i servizi di prevenzione, fronteggiare emergenti criticità della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, garantire continuità ai servizi istituzionali in caso di calamità naturali, coadiuvare i reparti territoriali nello svolgimento di mirate attività di polizia giudiziaria. Sono state controllate complessivamente 51 persone e 22 veicoli. Due ragazzi 22enni, entrambi residenti a Borgo Virgilio, sono stati arrestati dai Carabinieri. Sul loro carico pendeva un ordine per la carcerazione, dovendo scontare la pena della reclusione entrambi di 2 anni, 8 mesi e 12 giorni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Un 63enne residente a Castel d’Ario è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché a seguito di un controllo alla circolazione stradale veniva sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico pari a 1,46 g/l. Immediato il ritiro della patente di guida. Stessa sorte è toccata ad un 30enne residente a Mantova, sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico pari a 1,73 g/l. Sono stati segnalati alla Prefettura di Mantova 7 persone trovate in possesso complessivamente di 20 grammi di hascish, 0,5 grammi di marijuana ed uno spinello già confezionato. Una 35enne del Ghana è stata deferito all’Autorità Giudiziaria poiché sorpresa a bordo della linea 6 dell’Apam sprovvista del titolo di viaggio. La stessa spintonava il controllore rifiutandosi di fornire i documenti. I controlli straordinari dei Carabinieri proseguiranno per tutto il periodo natalizio sia a Mantova che nella periferia, grazie anche al valido supporto delle due squadre della C.I.O. di Milano, distaccate su Mantova per garantire maggior sicurezza durante queste festività.