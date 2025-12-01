Controlli dei Nas in una macelleria di Roncoferraro: scattano sequestri e sanzioni per gravi irregolarità

Sono stati sequestrati 60 kg di carne privi di tracciabilità e bloccati ulteriori 80 kg di prodotti con etichettatura non conforme in una macelleria di Roncoferraro, dove i Carabinieri del NAS di Cremona e l’ATS Val Padana hanno riscontrato gravi irregolarità sulla filiera della carne. Nei giorni scorsi, infatti, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Cremona, insieme al personale dell’A.T.S. Val Padana, hanno effettuato un controllo congiunto presso l’esercizio commerciale, nell’ambito delle verifiche sulla sicurezza alimentare. L’ispezione ha messo in luce diverse violazioni: in particolare la mancata predisposizione dei protocolli informativi in materia di allergeni e l’assenza di tracciabilità per parte dei prodotti carnei esposti alla vendita. A seguito degli accertamenti, sono stati sequestrati 60 kg di carne fresca e stagionata completamente privi di rintracciabilità, mentre per altri 80 kg di prodotti è stato disposto un blocco ufficiale a causa dell’etichettatura solo parzialmente conforme. Contestualmente è stata emessa anche la sospensione parziale dell’attività di vendita dei preparati a base di carne. Al titolare dell’attività sono state impartite prescrizioni di adeguamento e contestate sanzioni amministrative per un totale di 8.600 euro.