“La Lega ascolta”, primo incontro con Zancuoghi: adesso ascolto e studio per il futuro di Mantova

MANTOVA Ascolto e studio: è partita da qui la campagna elettorale di Raffaele Zancuoghi, candidato sindaco del centrodestra per Mantova 2026, al primo appuntamento del ciclo “La Lega ascolta – La tua voce per cambiare Mantova!”, promosso dalla Lega Salvini Premier di Mantova città. L’incontro si è svolto ieri mattina al Bar San Francesco ed è stato anche occasione per lo scambio di auguri di Natale con cittadini e militanti. «Sarà da parte mia una campagna elettorale equilibrata e corretta, sui contenuti. Adesso è il momento dell’ascolto e dello studio», ha detto Zancuoghi, scegliendo di aprire il suo intervento con un focus netto sullo sport, indicato come una delle cartine di tornasole dello stato di salute di una città. «Dall’amministrazione sono state fatte delle scelte, e portati anche degli investimenti, come strutture realizzate. Ma sono le scelte giuste? Oggi Mantova a livello di sport è fanalino di coda in Lombardia: lo dicono i dati e i risultati. Un tempo “sfornavamo” campioni, oggi non arrivano risultati né dalle grandi competizioni né dal movimento di base». Secondo Zancuoghi, il problema è strutturale: società sportive che faticano a reggere, realtà più piccole che chiudono, costi sempre più alti per le famiglie. «Fare sport oggi costa al nucleo familiare fino a duemila euro l’anno». Al centro anche il tema delle risorse, che «vanno redistribuite meglio», e quello delle strutture: dalla Dugoni allo stadio Martelli, struttura con criticità strutturali evidenti e investimenti finora limitati a un “relamping” necessario per l’iscrizione al campionato. «Uno stadio va ripensato, anche nella collocazione. Mantova merita di più». Un passaggio è stato dedicato anche all’importante ruolo del CONI provinciale: «Tiziana Pikler, delegato provinciale del CONI, è una risorsa enorme, una “macchina da guerra” che va aiutata, non può essere accompagnata solo a parole». L’obiettivo indicato è chiaro: riconoscere anche ciò che non ha funzionato e progettare il futuro, senza slogan. All’incontro hanno partecipato il capogruppo della Lega Andrea Gorgati, i consiglieri comunali Eugenio Anceschi e Tommaso Tonelli, il consigliere di Mantova Ideale Stefano Rossi, il consigliere regionale Alessandra Cappellari e l’onorevole Andrea Dara. Sicurezza, commercio, viabilità e cantieri sono stati indicati come temi centrali del percorso elettorale. Il ciclo “La Lega ascolta” proseguirà anche nelle prossime settimane: dopo le festività natalizie sono già in calendario nuovi appuntamenti nei quartieri e incontri tematici aperti alla cittadinanza, per costruire un programma coordinato e condiviso in vista delle elezioni amministrative. Il prossimo incontro è previsto per sabato 27 dicembre, dalle 9 alle 12.30, al Bar Melagodo di viale Fiume 18.

Antonia Bersellini Baroni