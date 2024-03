Controllo del vicinato, dalla Polizia locale appello per nuovi volontari

CASTIGLIONE – Come si dice: la sicurezza non è mai abbastanza! Così, in quel di Castiglione, purtroppo, come tanti altri centri abitati dell’Alto Mantovano, sempre più spesso, nel mirino di ladri e malintenzionati, è stata proposta l’iniziativa con lo scopo di garantire benessere per la comunità e di rafforzare, di conseguenza, il legame tra cittadini: il Controllo di Vicinato. Va da sé che l’obiettivo da perseguire è soprattutto quello di contrastare efficacemente i reati contro la proprietà privata. Il proposito, recentemente illustrato dal comandante della polizia locale Antonio Carrasi, è di unirsi volontariamente in gruppo e di controllare il territorio urbano, ovviamente suddiviso in zone, in stretta collaborazione tra i residenti. È fondamentale, nella mission del progetto, avere cittadini vigili ed attenti che si impegnano a sorvegliare le proprie aree di competenza, contribuendo così fattivamente alla sicurezza e alla tranquillità dell’intera collettività. Stando ai dati derivanti da iniziative pilota del genere, già attuate altrove, il semplice fatto che i malintenzionati sappiano dell’esistenza del Controllo di Vicinato può costituire un deterrente significativo contro l’attività criminale. La presenza di una rete di vicinato attiva, quindi, non solo può dissuadere potenziali delinquenti, ma può anche fornire un supporto importante alle forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto dei reati. I volontari devono collaborare con i referenti di zona designati, i quali poi comunicheranno le notizie ritenute rilevanti alle forze dell’ordine. Attraverso una stretta sinergia si mira a raggiungere l’obiettivo comune di prevenire il crimine e di garantire un ambiente sicuro e tranquillo, soprattutto tra le fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui anziani e persone fragili, che spesso si sentono più esposte ai rischi del crimine. L’adesione al programma è aperta a tutti. Per maggiori informazioni si invita la cittadinanza a contattare il comando di polizia locale al numero 0376-671548.