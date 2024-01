Da oggi a Rivarolo la mostra “Arte Ingegno, manufatti artistici”

RIVAROLO – Oggi pomeriggio l’inaugurazione della mostra “Arte Ingegno, manufatti artistici”: un evento con cui l’amministrazione comunale di Rivarolo Mantovano vuole iniziare il nuovo anno con buoni auspici e propositi ringraziando, al contempo, i suoi cittadini. L’evento prenderà il via alle ore 17: saranno presenti gli artisti ed i rappresentanti del Comune.

L’esposizione metterà in mostra le opere del maestro Alberto Gorla, restauratore e creatore di orologi monumentali da torre; e di Bruno Feroldi che costruisce “macchine inutili, giocattoli” applicando e dimostrando le leggi della fisica. A loro si aggiunge Dino Pezzani che si caratterizza per le sue opere in legno che crea e modella come fossero creta.

La mostra si potrà ammirare fino al 25 febbraio presso Palazzo del Bue, in via Marconi 44. L’esposizione resterà aperta il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.