Dai Cc di Borgo Mantovano doni ai piccoli pazienti dell’ospedale

PIEVE DI CORIANO Ieri era il giorno di Santa Lucia e come ogni anno i carabinieri di Borgo Mantovano si recano all’ospedale del Destra Secchia per portare i loro auguri ai piccoli degenti del reparto di Pediatria oltre ad alcuni doni. Una dolce e bellissima abitudine che da diversi anni si è consolidata e che è sempre molto apprezzata dai piccoli pazienti.

Ad accompagnare la delegazione dei Cc, composta dal comandante, maresciallo ordinario Luigi Gaglione e dal vice, maresciallo Ciro Polverino, niente meno che Santa Lucia e Babbo Natale in persona oltre al sindaco di Borgo Mantovano Alberto Borsari e al presidente della Pro loco di Villa Poma Paolo Zerbinati. Ad accogliere la delegazione la responsabile della struttura di pediatria del nosocomio pievese, dottoressa Paola Accorsi che non ha mancato di ringraziare tutti per il gesto, oltre ai sorrisi dei piccoli degenti, sicuramente il regalo più bello per chi ha dato vita a questa iniziativa.