Dal karate allo street food: in tanti in piazza per la Notte bianca a Cavriana

CAVRIANA – Strade e piazze piene, come non se ne vedevano da tempo. È stato un successo quello della Notte Bianca che ha colorato ed animato il paese di Cavriana. Nella serata di sabato scorso, infatti, i commercianti locali hanno organizzato, dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata, l’evento dal titolo: “No limits: music, beer, dance & fun”. Manifestazione che, come hanno più volte sottolineano nelle settimane precedenti gli esercenti della cittadina della Pieve, è stata pianificata con lo scopo di coinvolgere residenti, turisti e le stesse attività commerciali. “Cavriana che rinasce, Cavriana che mi piace”, ha dichiarato il sindaco Matteo Guardini, che poi ha ribadito: “È sicuramente un’iniziativa molto importante per il rilancio del nostro paese che deve tornare ad essere vivo e vissuto”. La kermesse ha visto protagonisti gruppi musicali, esibizioni con scuole di ballo e palestre e dj set. Ed ancora una camminata con tanto di riscaldamento muscolare, giri in bicicletta e dimostrazioni di karate e ginnastica militare con maestri ed istruttori. Tra piazzale San Sebastiano e via Porta Antica, poi, spazio anche per il mercatino dell’artigianato e dell’usato, e per stand gastronomici con cibo locale e birra artigianale. Una festa a tutto tondo, insomma, con tante e varie proposte davvero per tutti i gusti.