“Viabilità pericolosa vicino al nido”, i residenti di Castiglione lanciano un appello

CASTIGLIONE – Mentre proseguono, secondo una tabella di marcia ben definita, tenendo conto anche della sicurezza e dei ritmi di chi, tra educatrici, collaboratrici e bambini, frequenta la struttura, i lavori di riqualificazione e di ristrutturazione dello storico asilo nido comunale “Il cucciolo”, con consegna delle aule previste per settembre, proprio in vista dell’inizio del nuovo anno formativo c’è chi, tra residenti, genitori e non solo, segnala diversi problemi alla viabilità delle strade nei dintorni del complesso della scuola dell’infanzia locale.

Queste, in sintesi, le criticità evidenziate in un documento prodotto dal vicinato: movimento di bambini in entrata e in uscita dall’asilo nido, spesso a passeggio nelle vie accompagnati dalle loro maestre; manovre in spazi ristretti e in retromarcia dei veicoli dei residenti per l’accesso al rispettivi passi carrai; circolazione in senso vietato nelle vie, a senso unico, Nodari e Sacchi; uscita pericolosa dallo stop di via Nodari a causa di veicoli parcheggiati paralleli alle piante davanti all’ex ristorante Lido, che ostruiscono completamente la visuale a chi intende immettersi in via Dunant. E ancora, transito di betoniere e di autotreni che scaricano calcestruzzo nel cantiere della erigenda casa di comunità.

Alle suddette problematiche – scrivono ancora i rappresentanti del quartiere – va aggiunta la totale mancanza di segnaletica verticale ed orizzontale di pericolo, indicante la presenza di scuola dell’infanzia e del relativo limite di velocità.