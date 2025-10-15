Derattizzata la scuola primaria di Moteggiana, i bambini tornano in mensa

MOTTEGIANA – Nei giorni scorsi la scuola primaria “Piero Angela” è stata al centro dell’attenzione per la scoperta, da parte di alcuni insegnanti, di escrementi di topo nella mensa dell’edificio.

Ieri, il sindaco di Motteggiana, Massimo Bonesi ha annunciato che la procedura di sanificazione è stata eseguita e, pertanto, gli alunni sono potuti tornare regolarmente a consumare il proprio pranzo in mensa.

«L’edificio è stato inaugurato da poco e, fino a un mesetto fa, era ancora un cantiere – aveva chiarito il primo cittadino -. Per questo motivo, è probabile che qualche topino si sia intrufolato nell’edificio. Nonostante ciò, ho tranquillizzato i genitori, giustamente preoccupati per la salute dei propri figli».

La situazione era stata preso in carico da Cir, società che gestisce la mensa, e in seguito da Ats che, dopo aver eseguito un sopralluogo all’interno dell’edifcio, aveva dato via libera per la sanificazione avvenuta da parte di due ditte specializzate in derattizzazione.

Come aveva anticipato il Sindaco, la procedura si è svolta in più giornate, ecco perché nel corso di questa settimana gli alunni sono stati costretti a pranzare all’interno delle proprie aule, in totale sicurezza.