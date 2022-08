Domani a Mantova Life Estate si comincia con L’Eleganzissima Drusilla Foer

MANTOVA – Tutto pronto per la partenza dell’ultima tranche della rassegna estiva di Mantova Live, con i concerti e gli spettacoli che si svolgeranno alla sempre suggestiva Esedra di Palazzo Te.

Di fatto, il luogo ideale per accogliere un’icona di stile ed eleganza come Drusilla Foer, che domani aprirà il poker di appuntamenti (oltre a lei, anche Carmen Consoli, Iggy Pop con l’Orchestra da Camera di Mantova e Mahmood) con il suo show “Eleganzissima”.

Un viaggio tra musica e risate intelligenti, condite con meraviglia e stupore, fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, in un appassionato valzer fra il reale e il verosimile.

Si sorride e ci si diverte tantissimo in questo recital in cui si entra a tutti gli effetti nella vita di questo personaggio così familiare per i suoi racconti tanto confidenziali e al tempo stesso unico e, sostanzialmente, inimitabile. Il pubblico mantovano si prepari, quindi, a restare piacevolmente folgorato e coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, dove non mancheranno momenti particolarmente intensi e, a tratti, addirittura commoventi. Oltre a Madame Foer, al secolo Gianluca Gori, sul palco dell’Esedra di Palazzo Te saliranno anche Franco Godi, che peraltro cura la direzione artistica dello spettacolo e che apparirà per un cameo alla chitarra, Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto. Insomma, una serata in cui il divertimento, e la meraviglia, saranno assicurati.

Pochi biglietti ancora disponibili nella poltronissima a 45 euro e nella prima poltrona, al costo di 35, acquistabili su Ticketone. (f.b.)