Premio Suzzara, a settembre presentate due opere “Ali”

SUZZARA – Domenica 18 settembre verranno presentate due opere all’interno del Premio Suzzara con la rinnovata formula Ali (Arte Lavoro Impresa) avviata nel 2018, che vede la collaborazione alla pari fra un artista e un’azienda del territorio nella realizzazione di un’opera che rimane bene comune della comunità suzzarese.

Lo stretto legame con il territorio e con il lavoro si conferma anche quest’anno nel ricco programma della giornata, che rappresenta un vero e proprio percorso nell’arte, nella tradizione e nella creatività.

Inizio alle ore 10 presso il Museo Galleria del Premio Suzzara di via Don Bosco 2/a, dove è possibile visitare le sale e conoscere le opere che vi sono custodite. Nel salone al piano terra verrò ripercorso il progetto ALI tramite l’illustrazione delle opere fin qui realizzate. Nella sala Arti48, alla presenza dell’artista Al Fadhil, verrà presentata l’opera Manto Mutante Suzzara, una creazione che utilizza il linguaggio dell’arte contemporanea per condividere, attraverso un ricamo, un pensiero, una parola nella propria lingua o un disegno nella propria cultura, rappresentando il proprio proposito di pace. Alle ore 11 è previsto lo spostamento tramite navetta, messa a disposizione dall’organizzazione, oppure con mezzo proprio, per la seconda parte del percorso.

La tappa successiva, infatti, è presso l’azienda Universal1972 per la presentazione dell’opera Character dell’artista Silvia Hell. La creazione rappresenta una formalizzazione tridimensionale dei rapporti e delle relazioni. Saranno organizzati inoltre una breve visita dell’azienda e un aperitivo.

Il percorso comprende anche la visita all’opera Sweet Home presso il Parco San Colombano. L’opera dell’artista Umberto Cavenago è stata realizzata nell’ambito dell’avviso pubblico PAC2020 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nel 2021. L’opera ricalca l’immagine archetipica al contempo della casa e dell’arca, fondendo questi due ideali in un’unica scultura in Cor-Ten, ed è parte integrante del paesaggio golenale. All’interno dell’opera sarà visitabile la mostra collettiva “Trasporto eccezionale”.

Al termine della visita si rientrerà al Museo Galleria del Premio, dove si concluderà il percorso della mattinata. Durante le visite i partecipanti saranno allietati da un viaggio musicale a cura di Igor Bianchini con Roberto Martinelli (pianoforte), Ilaria Sansoni (clarinetto), Alessandro Gallina (violoncello), Serena Martini (violino), Stefano Aldrovandi (basso elettrico).