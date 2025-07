Dopo la rottura del pistone, ponte di Torre d’Oglio riaperto a tempo di record

MARCARIA – Dopo i timori per la rottura di un pistone ieri la Provincia di Mantova ha disposto la riapertura del ponte di Torre d’Oglio tra Viadana e Marcaria: una riapertura a tempo di record perché si ipotizzavano lavori fino al prossimo 18 luglio salvo ulteriori intoppi e invece, complice anche il clima decisamente sereno – per non dire afoso – di questi giorni, tutto e filato liscio e con un via libera che è arrivato con otto giorni d’anticipo sul programma previsto dei lavori.

Nella nota arrivata ieri da Palazzo di Bagno si precisa che è stata confermata la «riapertura al traffico del ponte in chiatte di Torre d’Oglio, lungo la provinciale 57 “Mantova – San Matteo – Viadana” nel territorio dei comuni di Marcaria e Viadana: il transito sarà di nuovo possibile dalle ore 18 di oggi (ieri ndr) giovedì 10 luglio».

Lo stop alla circolazione – prosegue la nota della Provincia – era scattato lo scorso 30 giugno a seguito della rottura di un pistone oleodinamico, una componente meccanica indispensabile nella movimentazione delle ponticelle mobili. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti lavori di smontaggio e riparazione del pezzo e quindi si è proceduto con il rimontaggio del pistone danneggiato. Contestualmente è stata effettuata una revisione completa del circuito oleodinamico». Con una certa soddisfazione l’ente provinciale ha sottolineato come la riapertura sia avvenuta con ben otto giorni d’anticipo sui tempi previsti.