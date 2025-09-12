Pallavolo serie C/D Crer – Renusi Campagnola e Quistello debuttano contro Piacenza e Carpi. Truzzi Poggio in casa con Cavriago

Mantova L’Ufficio Gare della Fipav Emilia-Romagna ha ufficializzato i calendari dei tornei regionali di propria competenza per la stagione che sta per iniziare. Sabato 11 ottobre prenderà il via il campionato di Serie C femminile: nel girone A, il neopromosso Renusi Osgb Campagnola Emilia, allenato da Mossini, esordirà a Piacenza contro la formazione della Bft Burzoni. Una settimana più tardi, sabato 18 ottobre, è previsto il debutto casalingo contro il Guastalla, in un match che si preannuncia già particolarmente sentito, anche per l’attesa del pubblico locale. Sempre sabato 11 ottobre, nel girone B della Serie D maschile, il Quistello Quivolley Medial Trade guidato da coach Bozzoli , affronterà l’Univolley Carpi nel primo match stagionale tra le mura amiche. La prima trasferta stagionale è in programma per venerdì 17 ottobre a Soliera, dove affronterà il Bruinox, formazione esperta del campionato. Per quanto riguarda la Serie D femminile, la Truzzi di Scacchetti, retrocessa dalla categoria superiore, farà il proprio esordio sabato 25 ottobre a Poggio Rusco, ospitando la Polisportiva Icare Cavriago. Le ragazze stanno lavorando intensamente per affrontare al meglio la nuova stagione e puntare a un campionato di vertice. Il debutto in trasferta arriverà sabato 1° novembre sul campo della Polisportiva L’Arena di Calerno.