Morta dopo una caduta in casa, domani i funerali della 79enne di Colle Aperto

MANTOVA – Si svolgeranno domani mattina alle 10 i funerali di Anna Mondini, la 79enne di Mantova deceduta venerdì scorso nella sua abitazione di via Cattaneo a Colle Aperto in seguito ad una accidentale caduta dalle scale. L’ispezione cadaverica eseguita nelle sale mortuarie dell’ospedale Carlo Poma, ha escluso il malore tra le possibili cause della morte ricollegabile invece proprio ai postumi dell’incidente domestico occorso. L’anziana, infatti, dopo essersi alzata di primo mattino aveva fatto per scendere al piano terra per la colazione, quando era scivolata lungo le scale finendo per battere il capo contro un vaso di ceramica, andato in frantumi. Un impatto violentissimo che purtroppo non le aveva lasciato scampo. Il marito, alzatosi a sua volta verso le 9, l’aveva trovata riversa sul pavimento in una pozza di sangue. Immediati erano scattati i soccorsi. All’arrivo sul posto di 118 e carabinieri per la donna però non c’era ormai purtroppo più nulla da fare. Le esequie avranno luogo partendo dalle camere mortuarie del Poma per la chiesa di Colle Aperto e quindi proseguiranno per il tempio crematorio di Borgo Angeli. Anna Mondini, lascia il marito Enore Sarzi Braga, le figlie Mara e Catia, la sorella Luciana e quattro nipoti.