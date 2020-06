È iniziata a Borgo Viriglio la consegna di altre 4.000 mascherine

BORGO VIRGILIO – Nonostante la “fase 1” sembrerebbe ormai alle spalle, proseguono le donazioni di mascherine da parte di attività private al Comune di Borgo Virgilio. Questa volta il gesto arriva da Nihao, market commerciale che opera sul territorio comunale gestito prevalentemente da cittadini di nazionalità cinese, che ha donato 4mila mascherine chirurgiche. Alla consegna del pacco erano presenti Gianni Scutteri per Nihao e il vicesindaco Elena Dall’Oca ; con lei anche gli assessori Teresa Amatruda, Fabio Bonelli e il capogruppo Gianfranco Allegretti . L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Aporti in una nota «ringrazia sentitamente» i proprietari dell’esercizio commerciale, precisando che «il lotto di mascherine sarà distribuito, tramite gli assistenti civici comunali, alle associazioni che da qualche settimana hanno ripreso le loro attività dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia ».

Anche altri Comuni virgiliani, in questi giorni, hanno distribuito alte mascherine ai propri cittadini anche perchè Regione Lombardia ha ordinato che i presidi ospedalieri debbano essere indossati fino al 30 giugno.

Al contrario, in altre regioni italiane, l’obbligo non è più in vigore. (m.v.)