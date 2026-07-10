Bocce – Trofeo Bcc: Pacchioni e Bazzoli si piazzono al secondo posto

POZZOLO Si è concluso il 2° Trofeo BCC Rivarolo Mantovano, gara regionale, serale e a coppie organizzata dalla Bocciofila Pozzolese, appuntamento di rilievo nel calendario boccistico estivo. Ad aggiudicarsi il trofeo sono stati Luciano Rizzardi e Lamberto Savani della Sant’Andrea Circolo Acli A.S.D. (Bs), ma meritano un plauso anche Riccardo Pacchioni e Alvaro Bazzoli della Nuova Roverbellese, protagonisti di un eccellente percorso. La formazione mantovana ha disputato un torneo di grande spessore, conquistando un prestigioso secondo posto davanti al proprio pubblico e confermando il valore della società Roverbellese. Sul terzo gradino sono saliti Mauro Sinini e Corrado Brignani della Solferino Bocce, mentre il quarto posto è andato a Enrico Cominotti e Massimo Boschini della Peschiera F. Castellucchio. Dal quinto all’ottavo si sono classificati: Fausto Adami e Davide Fiorini (Mozzecane, Verona), Carlo Faganelli e Flavio Maraviglia (Amatori Bocce, Brescia), Roberto Guardini e Giuseppe Bonatti (Peschiera Salumi Leoncini, Verona) e Senofonte Montagna e Luigi Viviani (Nuova Roverbellese). Alla cerimonia di premiazione erano presenti il sindaco di Marmirolo Elena Betteghella e l’assessore Marco Mattinzoli. La gara è stata diretta da Stefano Morandi, coadiuvato dagli arbitri federali e dal delegato Ferruccio Zanini, che ha aperto le premiazioni complimentandosi con i vincitori e ringraziando tutti i partecipanti, le società, i volontari, l’Amministrazione comunale e la BCC di Rivarolo Mantovano per il sostegno alla manifestazione. Il sindaco Elena Betteghella ha espresso apprezzamento per il lavoro dei volontari della Polisportiva Pozzolese e per l’impegno del presidente Giuseppe Faccincani, sottolineando non solo l’ottima organizzazione del torneo, ma anche il ruolo sociale svolto dalla polisportiva attraverso le diverse discipline. La seconda edizione del Trofeo BCC Rivarolo Mantovano conferma così la qualità organizzativa della Bocciofila Pozzolese e il crescente interesse per una manifestazione che si sta ritagliando un posto di primo piano nel panorama boccistico estivo del comitato di Mantova. La partecipazione qualificata degli atleti e il buon riscontro di pubblico testimoniano il valore di un appuntamento che può ancora crescere.