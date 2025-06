«Fare rete per servire meglio»: i giovani amministratori lanciano la scuola politica

MANTOVA – «Chi me lo fa fare?» È la domanda che spesso accompagna chi si affaccia all’impegno pubblico. Ma il senso di servizio è stato il motore dell’incontro “Un anno al servizio delle nostre Comunità”, organizzato dalla Provincia di Mantova nella Casa Del Mantegna, che ha raccolto circa trenta giovani amministratori under 35. Un dialogo tra sindaci, assessori e consiglieri a un anno dalle elezioni 2024, moderato dalle giornaliste Rachele Turina e Antonia Bersellini Baroni (Voce di Mantova). « Felice di vedere tanti giovani impegnati per il proprio paese», ha esordito con i saluti istituzionali il sindaco di Borgo Virgilio Francesco Aporti, a cui sono seguite le parole del consigliere provinciale Enrico Lungarotti: «La macchina amministrativa va capita prima di essere cambiata», portando i saluti del presidente Carlo Bottani. Proprio Bottani ha inviato un videomessaggio, sottolineando l’importanza della futura scuola di formazione politica, in partenza da settembre. «Questo incontro non è solo un bilancio del primo anno di lavoro, ma anche l’occasione per parlare di futuro – ha dichiarato l’assessore Simone Segna, tra i promotori dell’iniziativa assieme all’assessore Sofia Pantani –. La creazione della nostra scuola di formazione amministrativo-politica è un passo fondamentale per rafforzare le capacità dei giovani amministratori». Tra i relatori, Marco Pasquali (sindaco di Sabbioneta), Davide Dal Bosco (sindaco di San Giorgio Bigarello), Mattia Cortesi (sindaco di Roverbella), Edoardo Maestri (sindaco Sermide e Felonica) hanno raccontato progetti e criticità, tra consultori da salvare, piazze da riqualificare e nuovi poli universitari. «Le buone idee diventano buone pratiche se si sa come amministrare», ha osservato Maestri. «Serve pazienza – ha aggiunto Dal Bosco – ma anche la capacità di rappresentare i giovani». Accanto ai sindaci, hanno preso la parola anche i vicesindaci Federica Nota e Luca Visentini. A seguire tanti assessori e consiglieri: Gianmarco Carra, Aurora Talassi, Ester De Battisti, Emiliano Bianchini, Chiara Poli, Marco Pasquali, Valentina Marastoni, Filippo Zani, Leonardo Minelli, Luca Brentegani, Filippo Nobis, Sara Bottazzi, Andrea Chiarini, Sofia Caffarra… Dalla serata è emerso il bisogno di formazione tecnica e confronto umano: «Fare rete, testimoniare e condividere entusiasmo è la base per un’amministrazione efficace».