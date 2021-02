Ferrovia Suzzara-Poggio: Terzi replica a Forattini

OLTREPO’ «Una polemica fuori luogo»: a stretto giro di posta dalle affermazioni del consigliere regionale del Pd Antonella Forattini, che accusava la Lombardia di disinteressarsi della tratta ferroviaria Suzzara-Poggio Rusco, arriva la replica dell’assessore Claudia Terzi: «Come ben sanno gli esponenti del Pd emiliano e come dovrebbero sapere anche gli esponenti del Pd lombardo, la tratta Suzzara-Poggio Rusco è sì di proprietà di Regione Lombardia ma dal 2001 è affidata in uso alla Regione Emilia Romagna – spiega l’assessore – Il protocollo prevede espressamente che gli interventi finalizzati ad apportare le migliorie per l’attività di trasporto, anche di rilevante entità come ad esempio l’elettrificazione della linea, siano da eseguirsi (previo parere di Regione Lombardia) a cura e a spese esclusivamente della Regione Emilia Romagna. La polemica quindi è totalmente fuori luogo. È evidente (almeno per chi non vuole fare polemica inutile) che gli investimenti sulla linea siano dunque in capo all’Emilia Romagna, come appunto sancito nero su bianco dal protocollo d’intesa. I rappresentanti locali del Pd hanno quindi sbagliato indirizzo dimostrando di ignorare gli accordi ufficiali e istituzionali vigenti. Sarà un piacere sollecitare i colleghi emiliani a recepire le richieste del territorio, proprio in attuazione all’intesa sottoscritta tra Emilia Romagna e Lombardia».