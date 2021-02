Commessaggio – L’area nei pressi del Torrazzo si fa bella

COMMESSAGGIO Partiti i lavori per la realizzazione della pavimentazione di fronte al parco in fregio al canale Navarolo, uno dei punti più suggestivi di Commessaggio che il Comune punta a valorizzare in diversi interventi. Questo primo lotto richiederà una spesa complessiva di 100mila euro, in parte coperti da un bando del Gal Terre del Po.

Il progetto era stato realizzato nel 2017 quando il Comune di Commessaggio aveva indetto una gara di idee per la rivalutazione ed il rilancio dell’area nei pressi del Torrazzo. Un concorso – organizzato dall’Ordine degli architetti di Mantova – che aveva visto partecipare ben otto studi; tra questi era stato premiato, da una giuria tecnica di esperti del settore, lo studio Michele Rondelli di Mantova. Il palio la realizzazione dell’opera quando il Comune avesse trovato i fondi necessari.

Da allora il progetto era poi stato accantonato ma ora, grazie ad un bando del Gal Terre del Po vinto dal Comune di Commessaggio, il piano potrà diventare realtà. L’intervento costerà complessivamente 100mila euro di cui circa 90mila (circa il 90% dell’imponibile) messi a disposizione dal Gal, mentre circa 30mila saranno coperti dalle casse comunali.

Lunedì scorso, dunque, l’apertura del cantiere che, salvo imprevisti, dovrebbe chiudersi entro fine marzo. Importanti i lavori previsti che permetteranno la sistemazione di una prima parte dell’area adiacente al Torrazzo Gonzaghesco nell’attesa di procedere – fondi permettendo – alla sistemazione anche della parte bassa dell’area. L’intervento, come spiega il sindaco Alessandro Sarasini, interesserà circa 100 metri nel tratto che precede le piante – che non verranno rimosse – dove sarà realizzato un camminamento con un materiale in pietra. Un tratto che sarà una sorta di percorso ciclo-pedonale adibito anche a zona espositiva del Torrazzo, nonchè a location di eventi culturali.

Una pavimentazione, insomma, che farà da preludio alla parte bassa dell’area dove potranno svolgersi eventi o spettacoli di vario genere: lavori, questi, che il Comune ha inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche ma la cui realizzazione è vincolata dal reperimento di fondi (l’amministrazione non ha al momento presentato il progetto ad alcun bando).

Ad arricchire le opere del primo lotto, poi, l’installazione di due stalli per la ricarica delle automobili elettriche: punti che saranno segnalati anche in rete e che permetteranno a turisti, ma anche a viaggiatori di passaggio, di ricaricare le proprie vetture guastandosi, nel frattempo, le bellezze e la storia di Commessaggio.