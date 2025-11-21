Frontale tra due auto: in ospedale una famiglia e un 73enne

CASTEL GOFFREDO Oggi pomeriggio alle ore 16,40 in Castel Goffredo, strada Casaloldo, si è verificato un sinistro stradale frontale tra due veicoli. Il conducente del primo veicolo, un 73nne residente a Castel Goffredo, veniva trasportato in codice giallo in eliambulanza all’ospedale di Brescia, mentre il conducente del secondo veicolo, un 66nne di Cavriana, unitamente alla moglie ed ad un bambino di 8 anni, venivano trasportati in codice giallo all’ospedale di Mantova. Rilievi del sinistro a cura dei Carabinieri di Asola.