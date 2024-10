Fuori strada con l’auto: grave un 32enne a Volta Mantovana

VOLTA MANTOVANA Incidente nella serata di ieri a Volta Mantovana. Un uomo di 32 anni è rimasto ferito in modo molto grave in seguito a un’uscita di strada. L’incidente è avvenuto alle 21.40 in Strada dei Colli Nord. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi di legge, il 32enne ha perso il controllo della sua auto forse a causa della velocità elevata finendo fuori strada. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto intervenivano ambulanza e auto medica del 118 d a seguire l’elisoccorso dell’ospedale Civile di Brescia, dove l’automobilista è stato ricoverato in prognosi riservata.