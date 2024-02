Todde “Sono orgogliosa, prima presidente donna in Sardegna”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “E’ giusto aspettare i risultati finali, ma i conteggi a nostra disposizione ci fanno ritenere che sarà una nostra vittoria. Sono qui per dire che sono molto contenta eorgogliosa, credo che oggi si può scrivere una storia nuova per la Sardegna. Ringrazio il mio staff, è stato un grande lavoro disquadra, io non sono un capopopolo, sono molto felice dirigraziare loro, le persone che hanno lavorato con me”. Queste lepoche parole rilasciate da Alessandra Todde per commentare la suavittoria, in attesa dei risultati finali e della conferenza stampa di domani mattina. “Sono la prima donna presidente, sono contenta di essere con Conte e Schlein, la coalizione ha investito su questo risultato” ha concluso.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).