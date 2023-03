San Martino – Stop ai lavori per ciclabile ed ex cinema Il sindaco: “Ripartiranno dopo Pasqua”

San Martino dall’Argine Avrebbe generato non poche perplessità tra i cittadini il fermo momentaneo che interessa i lavori di realizzazione e riqualificazione del percorso ciclabile e dell’ex cinema di San Martino dall’Argine, entrambi oggetto di recupero insieme alla piazza del paese. A tal riguardo il sindaco Alessio Renoldi è intervenuto per chiarire qualsiasi incomprensione sostenendo che analogamente ai lavori di rigenerazione in corso nel centro storico, anche le operazioni che interessano l’ex cinema e la ciclabile, dovrebbero partire dopo il periodo di Pasqua. «Per quanto riguarda la ciclabile, oltre ad essere in attesa dei materiali come nel caso dell’ex cinema, – spiega il primo cittadino – attendiamo di conoscere dalla Provincia alcuni particolari progettuali, mentre per quest’ultimo dobbiamo concordare maggiori dettagli di carattere tecnico con la Soprintendenza». A tal riguardo, i tre interventi – piazza, ex cinema e ciclabile come detto – rientrano nel progetto candidato al bando Borghi storici, con cui l’amministrazione comunale è riuscita ad accaparrarsi la cifra di 509mila euro a fronte di una spesa totale di 730mila euro. «I lavori della piazza sono attualmente in corso mentre quelli che interessano la ciclabile e l’ex cinema sono iniziati, ma appunto per le motivazioni già espresse sono stati sospesi. Una volta chiariti questi dettagli le operazioni ripartiranno e proseguiranno durante l’estate. L’obiettivo – prosegue il primo cittadino – è quello di concludere i cantieri entro la fine dell’anno. L’ex cinema, come precedentemente già annunciato, ospiterà una sala polivalente, luogo di riunioni, concerti, mostre ed iniziative di vario genere. La ciclabile invece, che ha inizio da piazza Castello, percorre la strada provinciale 78 dal lato del campo sportivo e si collega all’altro percorso ciclabile del fiume Oglio». Stando pertanto a quanto illustrato dal primo cittadino, il tratto ciclopedonale è volto a connettere il centro storico del paese alla ciclopedonale turistica dell’Oglio.