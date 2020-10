Canoa Maratona – Chiara Nasi vince il titolo italiano nel K1

FIRENZE Le acque dell’Arno sono teatro, nella zona centrale di Firenze, in questo weekend del campionato italiano di maratona, che in origine avrebbe dovuto svolgersi a Roma sul Tevere.

Subito in evidenza la Canottieri Mincio che con Chiara Nasi ha centrato il titolo italiano nel K1 nella categoria ragazze, sulla distanza di 11,25km: 59’11”34 il tempo fatto registrare dalla forte atleta del team di Cittadella. Ottimo il comportamento anche di Emma Rodelli che ha centrato il bronzo col riscontro cronometrico di 1h01’51”62.

Sara Vesentini ha concluso al secondo posto la sua gara nel K1 under 23 sulla distanza di 18,45km, col tempo di 1h45’44”06. Il tricolore è andato a Matilde Rosa del Cus Pavia.

Altro secondo posto è stato centrato da Beatrice Gaggero nel K1 juniores sulla distanza di quindici chilometri: 1h25’30”59 il suo riscontro cronometrico. Il titolo italiano è stato conquistato da Lucrezia Zironi della Canottieri Mutina Modena.

Infine nel K1 under 23 maschile Alessio Campari ha chiuso all’ottavo posto la sua prova col tempo di 1h59’48”82. La prima giornata del campionato italiano ha subito posto in evidenza a Firenze la determinazione e la motivazione dei canoisti del sodalizio virgiliano.

La kermesse si conclude quest’oggi: tocca agli equipaggi, dopo le barche singole di ieri. La Canottieri Mincio andrà in cerca di ottimi piazzamenti e magari di qualche successo: sarà al via nel K2 juniores (7,45 km) e nel K2 ragazze (11,25 km) con Chiara Nasi ed Emma Rodelli.