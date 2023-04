Furto al bar Tiffany, via le monete dalle slot machine

VIADANA Furto nella notte al bar Tiffany di Viadana, il locale che ha sede all’interno del centro commerciale “Il Parco” in via Giacomo Grazzi Soncini.

Secondo le prime indagini condotte dalle forze dell’ordine arrivate poco dopo il colpo sul posto, i ladri che hanno portato a segno il furto sarebbero stati più di uno e avrebbero agito intorno alle 2, la stessa ora in cui, in effetti, è scattato l’ allarme installato a sorveglianza dell’ esercizio pubblico. I balordi hanno prima sfondato con una mazza, probabilmente, la porta d’ingresso a vetri per poi introdursi all’interno del bar e dirigendosi verso i videogiochi. In tempi brevissimi sono quindi riusciti a rubare un contenitore utilizzato come cambio monete e infine a fuggire senza lasciare evidenti tracce. Per ora, infatti, è impossibile quantificare il bottino racimolato e nemmeno il costo dei danni causati dai malviventi.

Quest’ultimi erano incappucciati e sono scappati semi celati dal fumo generato dal fumogeno esploso con il suono dell’allarme.

Le telecamere istallate fuori dal locale potrebbero però ripreso i ladri in azione: spetta ora alle forze dell’ordine controllarle per poi riuscire a risalire all’identità degli stessi.