Moglia, festa siciliana un successo: evento prorogato altri 2 giorni

MOGLIA La festa Siciliana che in questi giorni sta attirando in piazza Libertà a Moglia un numero spropositato di visitatori esterni e residenti, visto il grande successo, sarà prorogata fino a martedì. A comunicarlo l’amministrazione comunale sulle principali pagine social. Un evento del tutto nuovo a Moglia, che fin da subito ha saputo riempire il centro storico di gente; lo street food e i prodotti tipici della Sicilia hanno di fatto regalato alla cittadinanza un’atmosfera che da tempo non si respirava in paese. (c.f.)