Il Ducale rende omaggio a Giovan Battista Scultori, artista dimenticato

Mantova Trentuno lavori, nella sala di Bacco e in quella delle Colonne della Rustica di palazzo Ducale, che pongono in luce il talento straordinario dell’artista del Cinquecento, nato forse a Verona (o forse a Mantova) nel 1503 e morto nella nostra città nel 1575. Le opere che compongono l’esposizione Giovan Battista Scultori. Intagliator di stampe e scultore eccellente, riportano all’attenzione un autore che ebbe vasta popolarità e che fu decisivo per la nascita della scuola di incisione mantovana del XVI secolo, come ieri illustrato in atrio degli Arcieri dal direttore del Ducale Stefano L’Occaso, durante la presentazione della rassegna, con il vice sindaco di Mantova Giovanni Buvoli e l’architetto Antonio Mazzeri.

Il percorso, che fino al 21 luglio permette di integrare i manufatti nella palazzina della Rustica con la visita all’appena restaurato cortile della Cavallerizza, diventa così un perfetto esempio di armonia tra i contrasti, passando dalla maestosità e dal colore degli elementi architettonici al particolare e alla cura del chiaroscuro delle stampe di Scultori. Affiancate da pezzi di Giorgio Ghisi, Guglielmo Della Porta, Giovan Battista Bertani e di Diana, la figlia di scultori. Artista cui sarà dedicato un futuro evento.

Scultori si fa interprete del linguaggio di Giulio Romano e lo pone in dialettica con i tratti dell’arte nordica. Il maestro lavora per almeno tre sovrani della famiglia Gonzaga; alterna fasi di fortuna e di vita assai differenti. Nel tempo la sua figura viene quasi dimenticata. E torna ad acquisire il giusto rilievo con la mostra in Ducale.

L’esposizione è composta da lavori prestati e da altri acquistati dal Ducale stesso. La rassegna rappresenta il primo passo di una collaborazione che si intende proseguire nel tempo con l’Istituto centrale per la Grafica, la cui collaborazione è stata fondamentale alla realizzazione dell’iniziativa.

La mostra è visitabile fino al 21 luglio. Per informazioni mantovaducale.beniculturali.it; infopoint Museo telefono 0376 352100 (numero attivo dal martedì alla domenica, ore 8.30-13.30).