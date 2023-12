L’associazione – Il Panathlon Mantova festeggia un ottimo 2023

Marmirolo Con il tradizionale appuntamento per gli auguri di Natale, il Panathlon “T. Nuvolari-L. Guerra” ha archiviato un 2023 di soddisfazioni. Il gruppo guidato da Daniele Pagliari nel corso di quest’anno ha dato vita a un progetto di promozione dello sport, che si è tradotto in una quindicina di incontri con la partecipazione di campioni di ieri e oggi di molteplici discipline. La festa di fine anno si è svolta lunedì all’Agriturismo “Al Fogolèr”, con la partecipazione di una quarantina di soci. Nel corso della serata il presidente non ha nascosto la propria soddisfazione per il crescente interesse intorno al Panathlon Mantova. Tra i momenti più apprezzati, l’intervento della tre volte campionessa del mondo di vela, Francesca Pavesi, new entry nel gruppo; la premiazione del delegato Coni Giuseppe Faugiana, con la consegna da parte di Learco Guerra junior del libro “Era mio nonno”, e quella del presidente e vice della Fci provinciale Fausto Armanini e Lido Baracca. Inoltre uno spazio è stato dedicato alla presentazione del libro omaggio su Mario Cattafesta. (b)