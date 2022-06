Giovani ciclisti investiti nella notte da un’auto sulla Romana: uno è grave, l’altro meno e due sono fuggiti

BAGNOLO SAN VITO – Incidente la notte poco prima dell’una sulla Romana, tra Pietole e San Biagio. Quattro ciclisti, per cause ancora in via di accertamento, sono stati investiti da un’auto. Uno di loro è apparso subito più grave, tanto che sul posto è stato fatto arrivare l’elisoccorso da Brescia. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Un altro, anch’esso soccorso dai sanitari, ha riportato solo alcune contusioni mentre gli altri due sono fuggiti senza lasciare traccia.

+++NOTIZIE IN AGGIORNAMENTO+++