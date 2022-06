Calciomercato dilettanti – Il Castiglione spinge per Ferrari e Vincenzi. La Sere fa spesa a Quistello

MANTOVA Il Castiglione tira i fili della sua campagna di rafforzamento e per mercoledì sera ha organizzato la presentazione dello staff tecnico e tre/quattro nuovi acquisti. Uno è certamente l’attaccante Nicola Ferrari, ex Desenzano Calvina; un altro il centrocampista mantovano Matteo Vincenzi dal Colorno, ed ex Gove. La società aloisiana punta a chiudere in fretta due trattative con un altro centrocampista e una punta. Per la mediana è ancora calda la pista che porta a Julian Duda (classe 2000) dell’Orceana, cartellino di proprietà della Real Calepina. Le mantovane di Promozione sono praticamente a posto (domani l’Asola potrebbe prendere un difensore in quota), mentre c’è grande fermento in Prima Categoria. In particolare in casa Serenissima, che ha di fatto abbandonato ogni velleità di ripescaggio in Promozione. E ieri ha ufficializzato altri tre colpi: il centrocampista Simone Bottazzi (2000), l’attaccante Giuseppe Perdichizzi (1999) e il difensore Alessandro Recchia (1995), tutti e tre dal Quistello. Il Gonzaga, dal canto suo, ha prelevato dal Suzzara il difensore Tommaso Canova e l’attaccante Matteo Torelli, entrambi del 2003, che mister Bellini conosce bene per averli allenati nella Juniores bianconera. Si lavora per riportare in biancazzurro l’attaccante Paolozzi, che era in prestito al Sermide e piace al Quistello. Il Gonzaga attende sempre una risposta da Mariotti del Boretto e vuole trattenere il difensore Varana, finito nel mirino della Governolese.

In Seconda, la Villimpentese ha chiuso per il forte centrocampista Bottoli dal Borgo Virgilio e cerca il sostituto di Braguzzi, finito alla Serenissima. In porta al momento restano Governi e Tornieri, ma si punta anche ad un estremo difensore in quota. Il Soave è interessato al difensore Riva dello Sporting Club, nell’ultima stagione alla Roverbellese e in passato al Marmirolo. Poggese molto attiva: ha preso l’attaccante Marinella della Governolese, i difensori Canossa della Mirandolese e Bettarello dall’Alto Polesine; ha invece ceduto Massaretti alla Sammartinese, mentre smettono Guerzoni, Gatti e Rozzi. La società biancazzurra cerca un’altra punta per chiudere il roster.