Girava con 37 dosi di cocaina in tasca: 32enne arrestato dai carabinieri di Castiglione

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Andava in giro con una quarantina di dosi di cocaina in tasca quando è incappato nei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione. E’ successo sabato scorso in pieno centro abitato. In manette è finito un 32enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 26 grammi di cocaina suddivisi in 37 dosi, e di 4,4 grammi di hashish. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.