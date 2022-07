“Giovani e Sport”, Fondazione Comunità Mantovana ha sostenuto 26 progetti

MANTOVA

Anche il terzo bando della Fondazione Comunità Mantovana, intitolato a “Giovani e Sport” si è concluso. Sono stati sostenuti 26 progetti per un ammontare complessivo di 86.000 euro: piccole cifre per ogni singola iniziativa ma che contribuiscono ad assicurare il necessario sostegno per poter dare avvio alla sua realizzazione.

“la finalità – ha sottolineato il vice presidente Albino Portini – è importante sia dal punto di vista sociale che educativo: si vuole infatti assicurare ai giovani sane opportunità di incontro e di pratica sportiva”.

I progetti arrivati in Fondazione sono stati prima esaminati da una apposita Commissione, quindi deliberati dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Carlo Zanetti in data 28 luglio scorso.

Il bando prevedeva un contributo massimo di 5.000 euro a progetto per una disponibilità complessiva di 100 mila euro, questa volta non utilizzata completamente ma la rimanenza rimarrà a disposizione del prossimo bando.

Il prossimo bando avrà scadenza 28 settembre e riguarderà il socio sanitario.