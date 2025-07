Tuffi – Beatrice Micale in luce agli Italiani di Categoria

MANTOVA Si è chiusa con un doppio piazzamento ai Campionati Italiani di Categoria la stagione agonistica di Beatrice Micale, giovane e promettente tuffatrice della Canottieri Mincio. Nello scorso weekend, nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma, Beatrice ha gareggiato tra le migliori atlete d’Italia della sua categoria, ottenendo un ottavo posto dal trampolino dei 3 metri e un undicesimo da quello di 1 metro. A seguirla a bordo vasca, come sempre, il tecnico Francesco Priori, che applaude la propria atleta, non al top della forma. «Purtroppo poteva andare meglio – ha spiegato l’allenatore – Beatrice ha affrontato le gare nonostante uno stiramento muscolare rimediato al Trofeo delle Alpi la settimana prima. Il punteggio finale è stato inevitabilmente condizionato dal problema fisico, ma nonostante tutto ha stretto i denti ed è riuscita a portare a termine le sue prove con coraggio e determinazione». La partecipazione ai tricolori di Roma rappresenta comunque un traguardo importante per la giovanissima atleta virgiliana, che nel corso della stagione ha dimostrato costanza, crescita tecnica e grande spirito di sacrificio. Il percorso svolto insieme allo staff tecnico della Canottieri è stato segnato da impegni continui, sia in ambito regionale che nazionale, culminati con questa ultima trasferta nella “capitale” del nuoto italiano. Ora per Beatrice è tempo di recuperare le energie e rimettere a fuoco gli obiettivi per la prossima stagione, con la consapevolezza di far parte di un ambiente sportivo serio e stimolante, e con la voglia di migliorare ancora. I presupposti per continuare a crescere e togliersi soddisfazioni, del resto, non mancano.