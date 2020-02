Guidizzolo: resta in carcere dopo le minacce alla moglie con il coltello

GUIDIZZOLO È stato convalidato l’arresto di A.S., il 49enne di nazionalità marocchina arrestato nel pomeriggio di mercoledì dai carabinieri di Guidizzolo per maltrattamenti in famiglia. Venerdì infatti si è tenuta l’udienza di convalida e ieri il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto. L’uomo, però, non è stato messo ai domiciliari né gli è stato dato l’obbligo di firma. Anzi, il giudice ha disposto che il 49enne rimanga nel carcere di Mantova, dove si trova già da mercoledì. L’uomo era stato arrestato al culmine di una furiosa lite con la moglie, che lui aveva minacciato impugnando un coltello da cucina con una lama di 30 centimeri. La donna era fuggita fuori casa e aveva chiamato i carabinieri. In realtà l’uomo si sarebbe reso responsabile di angherie, minacce e botte alla moglie per almeno dieci anni.