L’Oglio ha restituito il corpo del 72enne scomparso da Gazoldo

MARCARIA Si sono spente le speranze per il 72enne che nella giornata di venerdì aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver lasciato un biglietto d’addio alla famiglia, nella sua abitazione di Gazoldo degli Ippoliti.

Una tragica vicenda che aveva visto far scattare le ricerca nella giornata di venerdì quando i carabinieri avevano ritrovato l’auto dell’uomo, classe ‘48, nei pressi del ponte di Marcaria, attraversato dalla Sp 10. Proprio lì i soccorsi avevano trovato la macchina dell’uomo, abbandonata: un aspetto che, unito al messaggio lasciato, aveva fatto temere il peggio. Immediate erano scattate le ricerche lungo il fiume Oglio: ieri sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco di Viadana con una squadra cinofila arrivata da Milano. Sempre da Milano erano poi arrivati i sommozzatori e due squadre della Tas 2. Operazioni a terra così come in cielo con un elicottero che, arrivato da Bologna, ha sorvolato il fiume che nella tarda mattinata di ieri, tra Marcaria e San Martino, ha restitutito il corpo dell’uomo. Lunedì l’ispezione cadaverica.