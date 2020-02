Mantova Prima partita al Martelli per il Mantova targato Garzon e Cuffa. Nella partita che celebrerà la presenza numero 100 di capitan Altinier in biancorosso, l’Aciemme prova a tornare al successo contro il Forlì, che all’andata impose il primo pareggio stagionale. Seguiremo la partita con aggiornamenti in diretta.

MANTOVA-FORLI’ 0-0

Mantova: Athanasiou; Serbouti, Carminati, Venturini, Pavan; Minincleri, Mazzotti, Lisi; Guccione, Altinier, Scotto. A disp.: Adorni, Galazzini, D’Iglio, Aldrovandi, Giorgi, Anastasia, Finocchio, Nappi, Tosi. All.: Garzon.

Forlì: De Gori, Zamagni, Baldinini, Sedioli, Bonandi, Gkertsos, Pellecchia, Corigliano, Beduschi, Calabrese, Buonocunto. A disp.: Semprini, Pastorelli, Polini, Souare, Marzocchi, Zabre, Gomez, Albonetti, Pacchioni. All.: Paci.

Arbitro: Senthuran Lingamoorthy di Genova (assistenti: D’Ascanio di Roma 2 e Minafra di Roma 2)

Reti:

Note: calci d’angolo:4-1.

Primo tempo

21′ Guccione cade in area e il Mantova reclama un altro rigore. Ma si prosegue.

18′ Il Forlì si fa vedere con un tiro dalla lunga distanza di Corigliano deviato in corner. E’ il primo angolo per i romagnoli.

13′ Sinistro di Mazzotti, direttamente in curva Te.

10′ Tiro cross di Scotto deviato da un difensore, De Gori abbranca la sfera.

9′ Percussione di Guccione che guadagna il terzo angolo per il Mantova.

2′ Il Mantova reclama subito due rigori: il primo per un presunto tocco di mano, il secondo per una trattenuta in area. In entrambi i casi l’arbitro fa proseguire.

Squadre in campo: Mantova in maglia bianca con banda rossa, Forlì in nero. Sono i virgiliani a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Prima del fischio d’inizio premiazione per Cristian Altinier, che festeggia le 100 presenze in campionato con la maglia del Mantova.