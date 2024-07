Guidizzolo, successo per l’incontro ‘Libri sotto le Stelle dedicato ad Arianna Fornari’

GUIDIZZOLO Un numeroso pubblico ha partecipato all’ultimo incontro del gruppo di lettura “Bibliochiacchiere” della Biblioteca comunale che si è riunito a causa del maltempo presso il centro polivalente Masec per una serata aperta a tutti dal titolo “Libri sotto le stelle” allo scopo di presentare una selezione di nuovi libri e per fornire tanti consigli per le letture estive e non solo. La serata è stata dedicata alla bibliotecaria Arianna Fornari, per onorarne la memoria e la sua indimenticabile opera nella biblioteca che oggi porta il suo nome. Bibliochiacchiere è un gruppo di lettura attivo nel paese dell’Alto Mantovano da molti anni, ideato e creato da Arianna Fornari durante la sua preziosa attività di bibliotecaria; il gruppo è debitore alla sua figura ed anche per onorarne il ricordo, prosegue nella passione letteraria di persone che trovano nel libro un amico irrinunciabile, un luogo di riflessione e memoria, un esercizio di fantasia e amore, un’ occasione di mistero e turbamento, un custode di indimenticabili storie e di altissima poesia. Al termine della serata ai presenti è stata consegnata una bibliografia delle opere illustrate nel corso dell’incontro.

Paolo Zordan