Tennis Tavolo A1 M – Colpaccio Alfa Food, ecco Leo Mutti: “Bello tornare a casa. Ci divertiremo”

Bagnolo San Vito Importante colpo dell’Alfa Food Bagnolese per la nuova stagione: raggiunto l’accordo con il forte atleta mantovano Leonardo Mutti, a testimonianza della volontà del club di puntare sui grandi talenti del tennistavolo italiano. L’attaccante mancino, classe 1995, farà parte della squadra maschile di A1 affidata al tecnico Cristina Semenza, chiamata a ripetere il brillante piazzamento della scorsa annata. Leo vanta una medaglia d’oro ai Campionati Europei U15, poi ancora l’oro a squadre ai Campionati Europei Under 18 e il successo al Top 10 Europeo U18. In più si è laureato nove volte campione italiano giovanile in singolare e tre a livello assoluto. A squadre ha vinto due scudetti: nel 2021 con la formazione dell’Apuania e nel 2023 con il Top Spin Messina. E’ reduce dalla stagione nel campionato polacco con la squadra di Bydgoszcz. «Sono molto contento di rientrare in Italia – afferma Leonardo – e soprattutto di giocare di nuovo, dopo tanti anni, per una squadra mantovana».

L’Alfa Food ha puntato molto sul tuo ingaggio. Cosa ti ha spinto a scegliere questa società?

«Conosco Cristina Semenza da molti anni e ho molta stima di lei, come persona e come atleta. Successivamente, ho avuto modo di conoscere il dirigente responsabile Paolo Frigeri e alcuni membri della società. Ho percepito fin da subito un ambiente famigliare ed è proprio ciò che mi ha spinto a scegliere di giocare per la Bagnolese».

Conoscevi già la Bagnolese? Quest’anno il club vuole ripetersi o addirittura migliorare il piazzamento del campionato scorso…

«Sì, certo, e darò il mio contributo alla squadra per ottenere il miglior risultato».

L’Alfa Food sta costruendo una squadra di giocatori già affermati, con il desiderio di sorprendere ancora. Sei contento di come si sta muovendo la società, con la conferma dei forti atleti Jordy Piccolin e Francisco Sanchi?

«Certo! Sono contento e, dal mio punto di vista, sta facendo delle scelte importanti. Conosco già Jordy e Francisco: sono ottimi giocatori e sono sicuro che ci troveremo molto bene insieme».

Cosa prometti alla tifoseria mantovana?

«Prometto di dare il meglio di me stesso per cercare di superare l’ottimo risultato ottenuto la scorsa stagione».

Oltre alla serie A1 maschile, la Bagnolese ha confermato nel team di A2 femminile Tian Jing per un’altra stagione.