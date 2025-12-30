Hashish in casa, 18enne di Commessaggio finisce nei guai: denunciato dai Carabinieri

VIADANA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana, nei giorni scorsi, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 18enne residente a Commessaggio. Il giovane è stato sottoposto a controllo e a perquisizione domiciliare, successivamente estesa all’abitazione, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto complessivamente 18 grammi di hashish, che sono stati sequestrati. A seguito degli accertamenti è scattata la denuncia del ragazzo all’Autorità Giudiziaria, in quanto ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.