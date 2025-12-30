Lombardia investe in agricoltura sostenibile: 101 progetti finanziati, Mantova in testa con 29 milioni

MANTOVA – Mantova si conferma la provincia lombarda più sostenuta dalla Regione con 29 progetti finanziati per un totale di quasi 30 milioni di euro nell’ambito della misura SRD02 della PAC 2023‑2027. Complessivamente, in Lombardia sono stati approvati 101 progetti per 69,6 milioni di euro, destinati a investimenti su mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela delle risorse naturali e benessere animale. I fondi finanziano sistemi di stoccaggio degli effluenti, tecnologie per processi produttivi sostenibili e miglioramenti negli allevamenti. Una parte significativa, 27,8 milioni, è destinata al comparto suinicolo per rafforzare biosicurezza e gestione degli allevamenti. Le domande ammissibili sono state 216, con possibilità di scorrimento della graduatoria fino al 31 dicembre 2026. L’assessore all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, sottolinea che l’iniziativa punta a rendere le aziende più autonome, competitive e pronte ad affrontare sfide come cambiamenti climatici e sicurezza alimentare. “Con queste risorse – l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. – possiamo supportare interventi concreti, come sistemi di stoccaggio degli effluenti, tecnologie per l’ottimizzazione dei processi produttivi, strumenti per la gestione sostenibile delle aziende e del loro patrimonio zootecnico. La grande partecipazione dimostra quanto gli agricoltori lombardi siano sempre più pronti a investire in innovazione e pratiche rispettose dell’ambiente. Attraverso il bando – conclude l’assessore Beduschi – investiamo in soluzioni che rendono le aziende più autonome, competitive e capaci di affrontare sfide complesse come il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare. È un sostegno che va oltre l’ordinario: aiuta gli imprenditori a innovare, a proteggere le proprie produzioni e a costruire strumenti concreti per un’agricoltura davvero sostenibile e orientata al lungo periodo”.