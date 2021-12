“I lunedì in biblioteca”: al via la rassegna di dicembre

PEGOGNAGA Ripartono domani i nuovi appuntamenti della rassegna “I lunedì in biblioteca” nella Sala Civica “G. Corradini” di Polesine. Si comincia con la presentazione del libro “Come varia il dialetto nel territorio mantovano”, con recitazione di poesie e intermezzi musicali, il tutto a cura de I poeti del Fogoler. Lunedì 13 sarà la volta di “Frankenstein, Napoleone e l’Anticristo” con Diego Furgeri mentre il 20 Bruno Merlotti parlerà di frodi, contraffazioni e sofisticazioni. La rassegna si prenderà una pausa per le festività di Natale per ripartire, poi, con nuovi incontri a gennaio. Tutti gli eventi prenderanno il via alle 20.45 Come di consueto, per ogni incontro il centro culturale “Livia Bottardi Milani” di Pegognaga curerà un’esposizione bibliografica riguardante le tematiche trattate durante tutte le serate. (f.b.)