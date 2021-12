Nell’attesa di Aspettando Santa Lucia con Segni d’infanzia_attività di creazione campanella

MANTOVA Nell’attesa dell’evento “Aspettando Santa Lucia” di sabato 11 dicembre, organizzato da Segni d’infanzia nell’ambito del Piano Integrato Cultura “Partiamo dal Te!” realizzato in partnership con il Comune e con il contributo di Regione Lombardia, i bambini e le bambine sono invitati a creare una campanella seguendo gli spunti disponibili online su segninonda.org. Un’attività da fare a casa con mamma e papà, insieme a quella dell’albero e delle decorazione natalizie. Attraverso brevi clip realizzate in stop-motion, visibili su segninonda.org, vengono suggerite semplici modalità con cui trasformare oggetti d’uso comune e materiali naturali in una campanellina, assemblandoli ai sonagli che si possono recuperare presso la sede dell’associazione (via L. C. Volta, 9/B). La campanella va portata il giorno l’11 per prendere parte alla passeggiata in compagnia dell’asinello di Santa Lucia con partenza alle ore 17:00 dalla Porta delle Aquile. Da tradizione Santa Lucia si aggira per le strade della città, suonando la sua campanella, nelle sere che precedono la notte del 12 dicembre per controllare se i bimbi fanno i bravi o i monelli. Con la camminata scampanellante di “Aspettando Santa Lucia” Segni d’infanzia invita i più piccoli a giocare con la Santa facendosi sentire con lo stesso suono che accompagna la sua venuta per ricordarle che la stanno aspettando.

L’evento “Aspettando Santa Lucia” è un evento itinerante che si compone di più proposte arricchite da un intervallo “scalda pancia” con cioccolata calda offerta da Cleca S. Martino presso una delle location, il Cortile di Palazzo San Sebastiano. La prima parte dalle 16:00 alle 17:30 con performance a ripetizione e a piccola capienza in 4 diversi luoghi d’arte, la seconda dalle 17:00 alle 17:45 parte dalla Porta Delle Aquile e prosegue dentro l’Esedra di Palazzo Te dove avverrà la premiazione del Concorso del festival SEGNI 2021 e lo spettacolo di chiusura.

A partire dalle 16:00 quindi è possibile assistere ad una serie di performance in più luoghi lungo il percorso del Principe, punteggiate dai numeri dei giocolieri del fuoco in Piazza Martiri di Belfiore. Si possono guardare tutte o scegliere quella che si preferisce tra Lungorio IV Novembre, le Pescherie di Giulio Romano, il Tempio e il Palazzo di San Sebastiano. Alle 17:00, dalla Porta delle Aquile (viale Te) si parte tutti insieme, campanelle alla mano – fatte a casa con le istruzioni trovate su segninonda.org o seguendo il proprio estro – per la passeggiata con l’asinello di Santa Lucia che conduce dentro Palazzo Te dove avrà luogo l’ultima parte dell’evento.

L’evento è pensato come una passeggiata animata attraverso la città da condividere con tutta la famiglia, ciascuno può tracciare il proprio itinerario e godere di luoghi d’arte e scorci durante la visioni di spettacoli.

Per entrare nell’atmosfera e prepararsi all’evento ci sono in città tante attività in cui bambini e famiglie possono esplorare le tematiche legate alla festa di Santa Lucia con laboratori e letture animate presso le Biblioteche, presso Insieme Centro per le Famiglie di Mantova, la LudARTeca di Alce Nero, tutti luoghi dove è possibile recuperare il sonagli per la creazione della campanella.

La partecipazione all’evento Aspettando Santa Lucia è gratuita su prenotazione tramite eventbrite.it. Per info: segreteria@segnidinfanzia.org | 0376.1514016